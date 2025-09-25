Helt siden desember i fjor, da EU først varslet om slike beskyttelsestiltak, har regjeringen jobbet på spreng for å sikre at Norge ikke blir omfattet av tiltakene.

Budskapet fra norske politikere har igjen og igjen vært at Norge må havne innenfor og ikke utenfor eventuelle tollmurer.

Men innsatsen ser ut til å ha vært til liten nytte, får NTB opplyst.

Norge = tredjeland

I april dro statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) selv til Brussel for å diskutere saken med EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen.

Norges prinsipielle holdning er at vi er en del av EUs indre marked gjennom EØS-avtalen og derfor må unntas fra handelshindrende tiltak.

Men EU er av en annen mening. Der følges regelboka til Verdens handelsorganisasjon (WTO) til punkt og prikke, og ifølge den skal alle tredjeland omfattes dersom det innføres såkalte beskyttelsestiltak.

I denne sammenhengen regnes Norge som et tredjeland.

Kan ramme et titall bedrifter

Fredag i forrige uke trommet Utenriksdepartementet sammen LO, NHO, Norsk Industri og berørte bedrifter til et møte om saken. Også der var budskapet at det mest sannsynlig blir innført beskyttelsestiltak på ferrolegeringer, som brukes av stålindustrien, skriver Aftenposten.

Et titalls bedrifter som til sammen sysselsetter rundt 2000 personer, kan bli rammet av tiltakene.

Tiltakene som nå diskuteres i EU, kan være kan være generelle tollmurer, kvoter eller innføring av minstepris. For sistnevnte må det betales toll dersom den norske salgsprisen er lavere enn minsteprisen.

En endelig beslutning må tas innen 19. november.

Beskytte egen industri

Hensikten bak tiltakene er å beskytte EU-landenes egen stålindustri, som sliter på grunn av stor global overkapasitet i stålproduksjonen.

At USA og Donald Trump har innførte høye tollmurer på stål, har bare forsterket frykten for at det europeiske markedet skal bli oversvømt av billig stål fra andre deler av verden.

Norge er en storprodusent av ferrolegeringer, som er legeringer (blandinger) av jern med andre metaller eller halvmetaller, som for eksempel silisium, mangan eller krom. Disse brukes av stålindustrien for å gjøre stål hardere.

Dermed kan Norge bli særlig rammet av en eventuell tollmur fra EU.

Venstre stiller spørsmål

Torsdagens nyhet fikk Venstres Alfred Bjørlo til prompte å sende av gårde spørsmål til næringsminister Cecilie Myrseth (Ap).

Der ber han statsråden redegjøre konkret for hva regjeringen har gjort de siste månedene for å hindre at Norge havner på utsiden av eventuelle EU-tollmurer.

Bjørlo drar også en av Venstres flaggsaker opp av hatten:

– Er næringsministeren enig i at det høyst trolig vil bli stadig viktigere for Norge å bli en del av EUs felles handelspolitikk, noe vi i dag ikke er, spør han.