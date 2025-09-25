Satser 14 millioner kroner på Jæren

Nordmenn spiser mer mozzarella enn noensinne, og de siste to årene har salget av fersk mozzarella økt med over 10 prosent i dagligvarebutikkene. Samtidig er nesten all fersk mozzarella i norske butikker importert fra Italia, Tyskland og Polen. 

Nå investerer TINE i en ny produksjonslinje for fersk norsk mozzarella, som skal ta opp konkurransen med importerte utenlandske oster.

– Vi er glade for å endelig kunne tilby en fersk mozzarella laget på norsk melk. Dette er noe mange har etterspurt, sier Gunn Marit Solli, anleggssjef ved TINE Meieriet Jæren, i en pressemelding.

Investerer 14 millioner kroner

For å gjøre dette mulig har TINE investert over 14 millioner kroner i en ny produksjonslinje ved meieriet i Kviamarka på Jæren. Satsingen gir seks nye arbeidsplasser og ny kompetanse innen produksjon av ferskost. Ansatte har blant annet hentet erfaring fra ostenasjoner som Italia og Frankrike for å bygge kunnskapen som trengs.

– Dette er en del av innovasjonen i norsk matproduksjon. Vi må tilpasse oss nye spisevaner og produsere mer av den maten folk vil ha – laget på norske råvarer. Mozzarella er et godt eksempel på nettopp det, understreker Solli.