Petter Kongslie nedgraderer anbefalingen på forsvarsaksjen Norbit fra kjøp til hold. Samtidig beholder han kursmålet på 200 kroner.

Fredag ettermiddag faller aksjen 3,8 prosent og omsettes for 183 kroner.

Grunnen til at Kongslie nedgraderer er at han er usikker på hvorvidt Norbit vil klare å nå konsensusestimatene. Per nå må selskapet annonsere nye ordre på 600 millioner kroner innen overgangen mellom mars og april neste år, for at selskapet skal nå konsensusestimatene.

Beløpet på 600 millioner tilsvarer 23 prosent av selskapets annonserte inntekter for 2025. Det må skje senest rundt månedsovergangen for at ordrene skal leveres i 2026, ifølge analysesjefen i SPB1 Markets.

I tillegg mener Kongslie at Norbits kursoppgang (hele 90 prosent så langt i år) har redusert oppsidepotensialet i aksjen.

«Det er ikke noe galt med selskapet, det kan vise til 17 prosent organisk vekst i fast valuta siden 2017, har en ebit-margin på 25 prosent og har en kapitalavkastning før skatt på 25 til 30 prosent og ledelsen er gode på å allokere kapital», skriver Kongslie.

Før Norbit slipper rapporten for tredje kvartal gjør Kongslie kun små estimatendringer, hvor ebit og inntjening pr. aksje (eps) for 2025 heves med henholdsvis 2,9 og 4,2 prosent. Estimatene på ebit og eps for 2026 tas ned 4,8 og 5,3 prosent.

Estimatene Kongslie bruker på eps for 2025 og 2026, på 7,2 og 7,6 kroner, er 2 og 13 prosent lavere enn nåværende Bloomberg-konsensusen.