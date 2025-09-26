Vow lander kontrakt: Verdt over 130 mill.

Vow har fått en ordre på 11,3 millioner euro fra et stort europeisk verft, fremgår det i en melding etter børsslutt fredag. Det tilsvarer nærmere 132 millioner kroner med dagens eurokurs.

Arbeidet starter i juni 2026 og fortsetter ut 2027. Ordren ble først omtalt som en opsjon i en børsmelding fra februar 2024.

Selskapet skal, ved hjelp av datterselskapet Scanships teknologi, rense alt av avløpsvann i henhold til kravene i Østersjøen og i farvannene utenfor Alaska – som er de strengeste standardene til sjøs.

I tillegg skal slam fra avløpsvann, matavfall og annet biologisk avfall fra skipets hotellvirksomhet gjennom flere prosesser, blant annet tørking og pyrolyse.

Sluttproduktene er klimavennlig energi og karbon for fangst og lagring (CCS). Systemet er en fullintegrert «clean ship»-løsning, tiltenkt skip med over 10.000 personer.

– Gjennom denne kontrakten viderefører vi samarbeidet med verft og redere, og leverer det femte fartøyet i en serie nybygg, som skal utstyres fullt ut med våre avanserte systemer. Dette forsterker vårt engasjement for pålitelige og bærekraftige løsninger, sier konsernsjef Gunnar Pedersen i Vow.

Vow-aksjen er hittil i år opp 0,8 prosent og endte på 2,00 kroner fredag.