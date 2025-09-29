Gigantkonkurs i USA: Gjeld på minst 10 milliarder dollar

Det melder blant annet Financial Times, som skriver at konkursen regnes som en av de mest dramatiske kollapsene i private gjeldsmarkeder på flere år.

Selskapet har søkt om en såkalt Chapter 11-konkursbeskyttelse, som kan gi selskapet beskyttelse mot kreditorene, som ikke får tvangsinnkreve gjeld, beslaglegge eiendeler eller gå til søksmål mot selskapet før beskyttelsesperioden er over. Målet er at det skal gi selskapet en mulighet til å restrukturere og redusere den enorme gjelden.

Skyhøy gjeld

Selskapet eies av den malaysiske forretningsmannen Patrick James, og har hatt en aggressiv vekststrategi finansiert av lån i privatmarkedet.

I mars oppga First Brands at det hadde 5,9 milliarder dollar i langsiktig gjeld, men konkursbegjæringen avslører at det reelle tallet er langt høyere, med flere milliarder i uoversiktlig finansiering knyttet til fakturaer og varelager, ifølge Financial Times.

Selskapet skal ha en gjeld på mellom 10 og 50 milliarder dollar, mens verdien på selskapets eiendeler er satt til mellom 1 og 10 milliarder.

Kreditorene har gitt selskapet en kriselånspakke på 1,1 milliarder dollar for å holde driften i gang under restruktureringen. Konkursen skaper uro i markedet for selskapsgjeld og kan få ringvirkninger i den globale bildelsindustrien, som allerede er hardt rammet av tollpolitikken i USA.

First Brands har fabrikker flere steder i USA og virksomhet i blant annet Romania, Mexico og Taiwan, men de internasjonale operasjonene er foreløpig ikke berørt av konkursen.

Sjokkert

First Brands raske fall har ifølge avisen sjokkert gjeldsinvestorer og utløst gransking av kvaliteten på kredittvurderingene i gjeldsmarkedene, som har vokst kraftig den siste tiden. Bekymringen knytter seg også til kollapsen i billånsutstederen Tricolor tidligere i september.

For bare to uker siden ble konsernets lån fortsatt omsatt til nivåer som indikerte relativt liten bekymring for selskapets økonomi. Fredag var imidlertid selskapets høyst prioriterte gjeld verdsatt til en tredel av pålydende, mens mer «junior gjeld» ble omsatt til noen få cent på dollaren.