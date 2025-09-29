Oljefondet eier i svensk våpengigant: Solgte varer til Russland for en halv milliard

Det svenske industrikonsernet SKF har levert varer for over en halv milliard kroner til Russland etter fullskalainvasjonen av Ukraina, melder Nettavisen.

– Dette er alvorlig. Det er virkelig ikke bra, sier Erlend Bjørtvedt i analyseselskapet Corisk til Nettavisen.

Han anslår at 80–90 prosent av eksporten egentlig er rammet av sanksjoner, og mener SKF burde gjøre mer for å hindre at produktene havner i Russland.

– Kulelagrene er kritiske. De finnes i alt fra stridsvogner til raketter. Russland klarer ikke lage slike selv, og det er få andre som kan – ikke engang Kina, sier han.

Oljefondet sitter på 1,08 prosent av aksjene i SKF, verdt over 1,1 milliarder kroner. Norges Bank Investment Management har foreløpig ikke svart på Nettavisens henvendelser.

Selskapet tar avstanden fra handelen og lover full gjennomgang, skriver Nettavisen.

– Vi har et strengt forbud mot direkte og indirekte salg til Russland. Dersom vi avdekker slike leveranser, vil vi umiddelbart handle, skriver SKF til Aftonbladet, som først omtalte saken.

Kulelager-giganten ønsker gjennomgangen velkommen og lover å iverksette tiltak umiddelbart.

Ifølge Corisk kan SKF være det svenske selskapet som har bidratt mest til å opprettholde den russiske krigsmaskinen.