Pentagon sender tre krigsskip og tusenvis av ytterligere marinestyrker til Midtøsten, melder Wall Street Journal.

Det blir den andre utplasseringen av amerikanske tropper denne uken.

Mellom 2.200 og 2.500 marinejegere fra the 11th Marine Expeditionary Unit skal være på vei til Midtøsten, ifølge en talsperson.

Trump i strupen på Nato

Tidligere fredag ettermiddag gikk Donald Trump også i strupen på sine Nato-allierte, og kritiserte medlemslandene for å ikke ville bli med i Iran-krigen.

«Uten USA er Nato en papirtiger! De ville ikke bli med i kampen for å stoppe et atomdrevet Iran», skriver Trump på Truth Social.

En papirtiger er en person eller stat som gir inntrykk av å være mektig og farleg, men som i realiteten er svak, ifølge SNL.

Videre hevder Trump at Iran-krigen er vunnet militært.

«Nå som den kampen er militært vunnet, med veldig lite fare for dem, så klager de over de høye oljeprisene de må betale, men de vil ikke hjelpe med å åpne Hormuzstredet. En enkel militær manøver som er det eneste grunnen for de høye oljeprisene.»

Til slutt sier Trump at dette vil bli husket.

«Så lett for dem å gjøre, med så lav risiko. Feiginger, og vi vil huske!», avslutter Trump med store bokstaver.

Statsrentene stiger

Klokken 15.30 har renten på den tiårige amerikanske statsrenten steget over 10 basispunkter, til 4,389 prosent. Det impliserer at det er salgspress i amerikansk statsgjeld.

Samme bevegelser har vi også andre steder, hvor renten på den britiske tiåringen stiger. Siden klokken 14 har den steget 9,4 basispunkter, til 4,971 prosent klokken 16.

Klokken 15 skjedde det også et skift på hovedindeksen på Oslo Børs, som på kort tid gikk fra en nedgang intradag på 0,7 prosent til å falle 1,1 prosent.