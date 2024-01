Nordea-kunder må i politiavhør

De lånekundene som allerede har vært politiavhør, har måtte fortelle hva slags informasjon de oppga i sin lånesøknad, hvor de har fått sine dokumenter fra og hvem de har gitt informasjon eller dokumenter videre til, før de ble lastet opp i bankens saksbehandlingssystemer.

Etter hvert som hver enkelt lånesak og dokumenter som følger den undersøkes, og kryssjekkes mot opplysninger fra avhør og andre etterforskningsskritt, avgjør politiet om de skal gå videre med saken eller legge den til side.

Ingen straffet ennå

– Av de rundt 50 sakene vi startet med, har nå vi nå henlagt rundt 30 av dem. Funnene vi gjør i hver enkelt lånesak blir knyttet til hovedsaken, som er etterforskning av korrupsjon, sier Stenberg.

– Har noen lånekundene fått noen form for straffereaksjon så langt?

– Nei, ingen er blitt siktet eller ilagt noe forelegg. Vi har foreløpig heller ikke funnet bevis for at forfalskninger er gjort av lånesøkere, sier Stenberg.

– Så det må ha skjedd et annet sted i kjeden av dokumenthåndteringen?

– Det er naturlig for oss å se på rollene til de to siktede låneagentene, de to gjenværende ansatte i banken og den siste Nav-ansatte som er siktet for grov korrupsjon, sier Stenberg.

FORTSATT KUNDER: Personaldirektør i Nordea Norge, Hanne Hambo Eiken, opplyste i et rettsmøte i november i fjor at alle kundene de mistenker har bedratt banken, inntil videre fortsatt er kunder. Foto: Nordea

Fortsatt Nordea-kunder

Selv om et 50-talls lånekunder ble navngitt av Nordea til politiet med mistanke om at de hadde oppgitt gale opplysninger i forbindelse med innvilgede lånesøknader, gikk ikke banken til det skritt å umiddelbart avslutte kundeforholdene deres da flere ble pågrepet og siktet for korrupsjon.

Det kom frem i en sivil sak mellom en Nordea-ansatt og banken i Oslo tingrett i oktober i fjor.

– Etter siktelsene og pågripelsene ble det etablert en gruppe i Nordea som startet en gjennomgang av alle disse kundene, sa Hanne Hambo Eiken i Nordea i sitt vitnemål.

Hun er bankens personaldirektør i Norge.

På spørsmål fra dommeren i saken om hvorfor ikke banken har terminert kundeforholdene etter halvannet års etterforskning, når banken mener det er gitt lån på falske premisser, svarte Eiken:

– Vi har måttet avvente reaksjoner på grunn av politiets etterforskning. Det vil bli effektuert når vi får anledning til det, sa hun.