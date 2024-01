To personer varetektsfengslet – siktet for om lag 21.000 bedrageriforsøk

Politiet mistenker at bedragerivirksomheten har et internasjonalt tilsnitt.

De to utenlandske statsborgerne ble pågrepet 9. januar. Begge ble besluttet varetektsfengslet i fire uker av Oslo tingrett 11. januar, etter at politiet avdekket bevis som tyder på at personene kan knyttes til om lag 21.000 bedrageriforsøk i form av svindel-sms.

Én av de siktede har allerede erkjent straffskyld i henhold til siktelsen, skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding.

– Politiet har siden pågripelsen jobbet med skadebegrensende tiltak, blant annet gjennom tett samarbeid med de ulike teletilbyderne. De neste fire ukene vil etterforskningen ta sikte på å få fastlagt omfanget av de aktuelle bedrageriene, skriver politiet.

NTB