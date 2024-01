SAKSØKTE ENKEN: Dagfinn Alexander Sundal og Tine Jeanette Sundal-Thoresen understreker at det var ønsket om rettferdighet, og ikke økonomiske interesser, som var bakgrunn for søksmålet. Her sammen med advokatfullmektig Line Høgh (t.h.) i Fosmark & Co. FOTO: Iván Kverme