Google tar ikke over advokatbransjen

Debattinnlegg: Merete Nygaard, gründer og daglig leder i Lexolve, og Dag Josef Foss, gründer og daglig leder i Justify

Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas ga tidligere i januar i Dagsnytt 18 på NRK inntrykk av at det ikke trengs mer konkurranse i advokatbransjen fordi det allerede er nok advokater i Norge, og at det er Google og tilsvarende aktører som vil stå for konkurransen dersom kravet til hvem som kan eie advokatfirma oppheves. Begge deler er feil.

Dag Josef Foss. Foto: Justify

For det første er påstanden om at det allerede er nok konkurranse blant advokatene, som at lederen av Rytterforbundet skulle sagt «det er nok hester til å møte transportbehovet, så da trenger vi ikke flere biler». Alle som ønsker seg mer effektive og rimeligere måter å løse juridiske oppgaver på, vil være enig i at tilbudet er for ensartet i dag.

For det andre er det ikke Google som hindres av advokatmonopolet. Det er nytenkende norske advokater og andre som ønsker å tilby advokattjenester på en ny og bedre måte til enda flere, slik våre selskaper er eksempel på:

I Justify kan privatpersoner få skreddersydd testament, samboerkontrakt, fremtidsfullmakter og andre juridiske dokumenter som kvalitetssikres av advokat, til en brøkdel av prisen hos tradisjonell advokat.

Lexolve reduserer behovet for advokathjelp og bedriftsadvokater ved å automatisere og effektivisere juridiske oppgaver som gjøres av HR-avdelingen, økonomisjefen, styresekretær og daglig leder.

Vi har brukt våre erfaringer fra å arbeide som advokater over mange år til å løse behov for advokathjelp på en ny måte, men har måttet velge suboptimale løsninger for organisasjonsform og tjenestetilbud for å tilpasse oss dagens regelverk.

Vi kjemper for at de som kommer etter oss ikke skal trenge gjøre samme tilpasninger. Å tilpasse seg et rigid regelverk når du egentlig trenger fritt spillerom for å innovere, betyr at mange av de beste ideene aldri prøves ut.

Selvom Advokatforeningen mener det blir nok konkurranse når rettsrådsmonopolet oppheves, gjenstår det fortsatt en stor begrensning i muligheten til å innovere innenfor hele tjenestespekteret i advokatbransjen. Det vil fortsatt ikke være mulig for et selskap å ha både praktiserende advokater som går i retten og samtidig hente investeringskapital fra andre enn egne advokater.

Ved å fjerne begrensningen på hvem som kan eie advokatfirma kunne vi for eksempel fått selskapet som effektiv gir bistand i tvister om fast eiendom. Gjennom å bruke teknologi i alle faser av tvisten fra første vurdering til prosedyre i retten, kunne teknologien blitt så god på å predikere utfallet at mange saker kunne avsluttes før de var begynt. Det samme kan tenkes om alt fra arbeidskonflikter, barnefordelingssaker, entreprisesaker og nabokonflikter.

At dette ikke endres i ny advokatlov, er synd for alle nytenkende advokater som ønsker innovasjon i egen bransje velkommen, og for alle andre som ønsker økt tilgang til rettshjelp for folk flest og til bedrifter.

Det er på tide å slippe nye krefter til og ta advokatbransjen inn i vårt århundre.

