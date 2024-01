EU-domstolen: Lego-kloss får beholde designbeskyttelse

Legos tynne byggekloss med fire knotter i midten har en særlig beskyttelse av design i EU. Beskyttelsen sørger for at andre selskaper i unionen ikke kan kopiere Legos design.

Det var det tyske selskapet Delta Sport Handelskontor som brakte saken inn for domstolen. Selskapet produserer blant annet leketøy, og ønsket å få Legos designbeskyttelse trukket tilbake. Men EU-domstolen har i stedet valgt å videreføre beskyttelsen.

Dansk Industri sier at dette ikke bare er en seier for Lego, men en seier for næringslivet generelt.

– Beskyttelse av rettigheter til design er helt sentralt for våre virksomheter, og det skaper vekst og eksportinntekter til landet, sier advokatfullmektig Mie Nancy Grouleff i Dansk Industri.

– Derfor er denne avgjørelsen en stor lettelse, sier Grouleff.

