I fjor sommer startet Økokrim etterforskning mot advokaten, etter omtale i mediene. Nå er saken henlagt på grunn av bevisets stilling, opplyser Økokrim i en pressemelding.

– Beviskravet i straffesaker er strengt. For å kunne ta ut tiltale må påtalemyndigheten være overbevist om skyld og at dette kan bevises i retten. En henleggelse på grunn av bevisets stilling innebærer at Økokrim vurderer at beviskravet ikke er oppfylt i denne saken og dermed ikke kan tas til retten, sier Trude Stanghelle, førstestatsadvokat og påtaleansvarlig for saken.

Saken, som var mye omtalt av Dagens Næringsliv , dreier seg om at Ueland skal ha tilbudt én million kroner ti til investeringstoppen Jon Christian Syvertsen for advokatoppdrag.

Ueland har konsekvent avvist anklagene om et ulovlig pengetilbud og har vært i permisjon siden Økokrim åpnet etterforskning.

Men allerede onsdag er Ueland tilbake på jobb, skriver Dagens Næringsliv.

– Henleggelsen fra Økokrim var som forventet og Erling Ueland er tilbake på jobb fra i dag, sier Per Ristvedt, presseansvarlig partner i Schjødt til avisen.

(NTB)