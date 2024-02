«GRUNDIGE DOMMER»: – Det foreligger to grundige dommer i saken, og vi føler oss trygge på at dette resultatet vil bli stående, sier bostyrer Espen R. Hamar. Her er han fotografert med Skaugens daværende finansdirektør Bente Flø i en skiftesamling i IMSK, tidligere I.M. Skaugen i Oslo tingrett. Foto: Iván Kverme