NY INFORMASJON: I Knut Brundtlands forklaring fremgikk det at avstanden mellom partene i 2022 hadde vært vel 1,25 milliarder kroner. M-gruppen skal da ha signalisert at den kunne være villig til å selge sine aksjer i holdingselskapet Taurus for 3.475 millioner kroner. FOTO: Martine Røiseland