Mannen er tiltalt av Økokrim for grovt skattesvik og risikerer seks års fengsel. Mannen skal ha unnlatt å opplyse om inntekter på nærmere 18 millioner kroner, ifølge en pressemelding fra Økokrim.

18 millioner på 11 år

Fra 2009 til 2020 skal den tiltalte mannen ha oppholdt seg i Norge i store perioder og jobbet som lege ved et medisinsk senter, samtidig som han hadde bostedsadresse i Spania. I løpet av disse årene har den tiltalte hatt skatteinntekter på 18 millioner kroner til Norge, som ikke er blitt meldt inn til Skatteetaten. Dette gir grunnlag for at den unndratte skatten er beregnet til rundt 8,2 millioner kroner.

– Økokrim framhever i sin trusselvurdering at velferdsstaten i stor grad er finansiert gjennom skatter og avgifter på inntekt, forbruk og formue. Skattesvik er alvorlig fordi det truer finansieringsgrunnlaget til velferdsstaten, sier politiadvokat i Økokrim, Anne Line Grøstad.

Egen virksomhet

Mannen i 50-årene er dessuten anklaget for alvorlige overtredelser av bokføringsloven. Han skal ha drevet en egen legepraksis i Norge, hvor han unnlot å opprettholde løpende bokføring.

– Mannen har unnlatt å opplyse om inntekter i en årrekke. I dette tilfellet er skattesviket grovt fordi det er snakk om et så stort beløp av ubetalt skatt, og fordi dette har pågått over flere år. Å unndra skatt er alvorlig, og i denne saken er det også snakk om relativt høye beløp, legger politiadvokaten til.