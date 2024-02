FOR DÅRLIG: – At forhandlingene om en løsning på eierskapet i holdingselskapet Taurus strandet i 2022 er ikke så rart, det tilbudet var jo i realiteten dårligere enn de tidligere forslagene, sa saksøkernes advokat Emanuel Feinberg (t.v.) i retten. Her sammen med advokat Nils-Henrik Pettersson. Foto: Iván Kverme