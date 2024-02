Nordic Securities-gründere frifunnet i Lagmannsretten

Erik Egenæs og Endre Tangenes, gründerne av meglerhuset Nordic Securities, er frifunnet for brudd på god forretningsskikk i Borgarting lagmannsrett, melder E24.

For dette ble finansduoen dømt til 7 måneders fengsel i tingretten i 2022.

Egenæs og Tangenes er også dømt for grovt bedrageri i tingretten. De to ble idømt fengsel i 3 år og 9 måneder i september 2022. Saken er anket og skal behandles av Borgarting lagmannsrett til høsten.

– Vi har helt siden 2018 påpekt at Økokrims bruk av loven ikke var holdbar, og selv om vi er fornøyde med resultatet, er det frustrerende at det har gått 5 ½ år fra vi påpekte dette uten at Økokrim har tatt korrektiv, sier advokat Anders Brosveet i Elden Advokatfirma, som forsvarer Egenæs sammen med advokat Kristian Gjendemsjø.

– Jeg kan bekrefte at vi har mottatt dommen. Vi vil nå gå grundig gjennom den og vurdere om vi skal anke, sier førstestatsadvokat Trude Stanghelle i Økokrim til E24.