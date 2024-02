Prosessrisikovurderinger – Kvalifisert gjetning «innpakket i glanset papir»?

Gjestekommentar: Partner/advokat Joar Heide, Ræder Bing advokatfirma AS

Bruken av omfattende prosessrisikovurderinger med tallmessig angivelse av prosessrisiko, er økende særlig blant mange større advokatfirmaer. Erfaringsvis får prosessrisikovurderinger lett preg av å være kvalifisert gjetning «innpakket i glanset papir». Prosessrisikovurderingen presenteres derved som noe annet for klienten enn det egentlig er.

Tradisjonell bruk av prosessrisikovurderinger

I sivile rettstvister har det lenge vært vanlig at advokaten gir klienten en vurdering av sannsynligheten for å vinne fram. Slike opplysninger kan være nødvendig som grunnlag for klientens vurdering av om det skal reises søksmål eller hvorvidt man skal etterkomme et krav fra en motpart. Vurderinger av muligheten for å vinne fram kan også være nødvendig av regnskapsmessige grunner eller som ledd i forsikringsselskapenes avsetning for tap. Tidligere ble slike vurderinger gjerne gitt mer eller mindre uformelt gjennom dialog mellom advokaten og klienten.

Utviklingen med tallmessig angivelse av prosessrisiko

I de senere år har bruken av mer profesjonelle prosessrisikovurderinger blitt mer og mer vanlig, særlig blant de større advokatfirmaene i Norge. Denne utviklingen har blitt forsterket av at flere framtredende advokater med styrke har framhevet verdien av ikke bare generelle prosessrisikovurderinger, men også detaljerte beregninger av hvilken verdi et krav vurderes å ha ut fra matematiske beregningsmodeller. Et eksempel på dette er Advokat Øystein Myre Bremset i Grette Advokatfirma hvor han i en artikkelserie på Rett24 argumenterte for at hans erfaringer som renommert pokerspiller også kan overføres til vurdering av verdien av krav i rettstvister.

Teoretisk er det ikke noe galt med en slik tilnærming. Problemet er imidlertid at å vurdere sannsynligheten for å vinne fram i en sivil rettstvist, svært ofte vil være forbundet med så mange uavklarte forhold at en matematisk beregning av verdien av kravet i realiteten bare vil være kvalifisert gjetning «innpakket i glanset papir».