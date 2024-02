Er det fritt frem å kopiere emballasje?

NKU frifant Maarud og uttalte at:

«Forskjellene er mer fremtredende enn likhetene, og likhetene kan i stor grad tilskrives fargevalget og generiske elementer som OLW etter konkurranseutvalgets syn ikke kan ha enerett til.»

CHEEZY FARGEPALETT: Orkla, som markedsfører Cheez Doodles, var lite fornøyd med Maaruds emballasje. Foto: NKU

Tine klaget inn Synnøve Finden i 2023, med anklager om etterligning av osteprodukter.

NKU fant ingen rettsstrid, men et utvalgsmedlem ga uttrykk for tvil, og påpekte at Synnøve Finden med fordel kunne «ha valgt en retning som ligger lenger fra Tines designuttrykk».

REVET OST: NKU fant ingen rettsstrid her, men ett medlem var i tvil. Foto: NKU

I 2020 klaget Nortura inn Nordfjord Kjøtt (som utelukkende selger gjennom Rema 1000) med anklager om ulovlig etterligning av tre Gilde-produkter.

NKU fant at emballasjene til karbonade- og kjøttbolleproduktene (men ikke kjøttkakeproduktet) var i strid med markedsføringsloven. Utvalget påpekte at variasjonsmulighetene ikke var utnyttet tilstrekkelig, og at det var utvist en tydelig etterligningshensikt.

Det finnes ingen spor av en skjerpet avstandsplikt ved utforming av EMV-er, selv om originalprodusentene har tatt til orde for dette flere ganger.

Det er generelt vanskelig å trekke grensen mellom lovlig inspirasjon og ulovlig etterligning. Det kreves en konkret vurdering der man blant annet ser på produktenes markedsposisjon, plasseringen av varemerker og såkalte «kategorifarger». Gjennomgående er inntrykket at det i praksis tillates større grad av likhet enn mange vil oppfatte som rimelig og nødvendig. Det kan være vanskelig å finne balansepunktet før man plutselig er over grensen.

ORIGINALENE: Fra Gilde. Foto: NKU

ETTERLIGNINGENE: Fra Nordfjord Kjøtt. Foto: NKU

Endelig kan nevnes at det i praksis synes å gjelde en høyere terskel for å konstatere ulovlige etterligninger i dagligvaresektoren enn for andre bransjer. Dette kan skyldes det voldsomme antallet dagligvareprodukter, eller kanskje at dagligvareprodukters emballasje i utgangspunktet er mindre fantasifulle enn andre. Med den skarpe konkurransen i dagligvarebransjen vil konfliktene fortsette å komme, så gjenstår det å se om den konkrete grensen blir tydeligere fremover.

Mikkel Lassen Ellingsen

Senioradvokat i CMS Kluge Advokatfirma

(Bildetekster er utarbeidet av Finansavisen. Red.)