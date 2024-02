Grådige advokater?

Det er ikke et vakkert bilde DN har tegnet av advokatfirmaet Schjødt. Grådighet, beinharde krav til inntjening og partnerskap og, til slutt, påstand om korrupsjon for å få oppdrag, som Økokrim henla, vitner om slett moral og rene slaveriet.

Med lov skal landet bygges, og ikke med ulov ødes.

Det er også kommet frem at Schjødt tar eller beregner timesatser for sine advokater og fullmektiger som tilsynelatende ligger langt over alle andre. Partnere skal ha fått 8.900 kroner per time for arbeid med refinansieringen og restruktureringen av SAS (Chapter 11-prosessen), mens andre har fått (tatt) 7.000 og 2.300 kroner, avhengig av status.

Det er betaling milevis over offentlige salærer eller hva topp juridisk ekspertise hos Regjeringsadvokaten krever (tildeling av saksomkostninger ved prosess).

Men det er nå en gang slik at advokatene fritt kan kreve hva de vil i timepriser. Det er et marked, og klientene må og kan orientere seg i dette. Å spørre om timeprisen er ikke verdens vanskeligste oppgave. De statlige satsene, som strafferettsadvokater får, ligger der. De er lave, men offentlige.

Avgjørende er likevel, slik vi ser det, at kritikerne av «høye» timepriser ikke ser eller forstår at den beste eller gode advokaten kan bruke én time på en vurdering, hvor den unge, uerfarne eller faglig svake advokaten bruker fem timer eller mer.

Den angivelig dyre er altså den beste og billigste (vi bruker de beste hos Wiersholm).

Justispolitisk talsperson i SV, Andreas Sjalg Unneland, som selv er juristutdannet, forstår ikke dette, og han sier til DN at han vil foreslå at det innføres tak på advokattimepriser.

«Sorry, ass. Hvor mye er tiden deres verd,» spør Unneland.

Vi håper justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) ikke kaster bort tiden på noe slikt tøv.

Skal det lages priskataloger, basert på utdannelse, karakterer, arbeid i studietiden, antall fullmektigår, antall prosederte saker, tapte saker, vunnede saker, prosederte voldgiftssaker, utredninger, skatteråd og list?

Tak på slike advokattjenester, eller lignende konsulenttjenester fra økonomer eller ingeniører, er bare tull. Rør.

Likevel, tidligere Høyre-politiker og stortingsrepresentant Michael Tetzschner, reagerer på de høye timeprisene hos Schjødt med å si at «for meg virker det umiddelbart helt uforsvarlig. Dette er priser som stenger vanlige mennesker ute. Det vil være en hindring for enkeltpersoner og små bedrifter for å få prøvd saker for retten.»

Neida, Tetzschner får gå til advokat John Christian Elden og hans 100 kollegaer. Der får han kanskje både gode og billige råd.

Velg den advokaten du vil, og husk at kvaliteter og kunnskap varierer voldsomt.

Noen timepriser er kanskje «hinsides» (Unneland), men det får klientene avgjøre. Ikke Emilie Enger Mehl.