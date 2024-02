Nye regler for markedsføring av bolig til forbruker

Gjestekommentar: Partner Marius A. Rød og advokatfullmektig Ragnhild Sollid i Ræder Bing advokatfirma.

Markedsføringsloven omfatter boligsalg rettet mot forbruker, og siden loven er medienøytral gjelder den uavhengig av markedsføringsplattform. Det er særlig kravene til forbrukervennlig handlepraksis som selger av bolig til forbruker bør være obs på i sin markedsføring. Når det skal tas stilling til om markedsføringen er villedende eller urimelig, så blir markedsføringen vurdert opp mot hvordan en rimelig oppmerksom gjennomsnittsforbruker ville ha oppfattet markedsføringen.

Markedsføringen må i tillegg være egnet til å påvirke forbrukerens økonomiske handlemåte. Forbrukerrådet har lagt listen lavt, og det er tilstrekkelig at forbruker har klikket seg videre fra en annonse som for eksempel er annonsert i en nettavis.

For å gjøre det enkelt for selger å markedsføre bolig til forbruker, har forbrukertilsynet utarbeidet en veileder. Veilederen tydeliggjør kravene som finnes i lovgivningen. Ved å sette seg grundig inn i veiledningen kan selger unngå senere boligtvister med forbruker som har grunnlag i villedende eller urimelig handlepraksis som påvirket forbrukerens økonomiske valg.

Veilederen ble oppdatert i 2023, og nedenfor presenteres et utvalg av nye regler selger må huske på når de skal selge bolig til en forbruker.

Boligens energiforbruk

I tider med dyr energi, vil boligens energiforbruk være et vesentlig punkt når forbrukere skal kjøpe bolig. For å sikre at boligens energiforbruk kommer tydelig frem, skal boligselger innhente oppdatert energiattest, og markere tydelig hvilken energikarakter som gjelder for boligen. Det bør derfor allerede i salgsannonsen fremgå hvilken energikarakter boligen har. Det er likevel verdt å merke seg at dette er angitt som et «bør»-krav, og det vil ikke automatisk medføre brudd på markedsføringsreglene.

Selger må påse at markedsføringen av boligens energibruk samsvarer medboligens energikarakter. For eksempel bør man unngå å benytte seg av markedsføring som «energieffektiv» eller «energismart» dersom boligen har en energikarakter lavere enn C.

Videre bør selger unngå å gi et prisestimat for boligens energiforbruk. Dette har sammenheng med at priser kan variere, og det vil fort være uriktig eller villedende markedsføring å oppgi energiforbruket i kroner. Istedenfor bør selger forsøke å oppgi eventuelt tidligere energiforbruk i kilowatt. Variasjon i kilowattpris er da hensyntatt, og store forskjeller i kroner vil ikke gi forbruker mulighet til å påberope seg villedende eller uriktig markedsføring.

Bruksareal

Det har tradisjonelt sett oppstått en del tvister knyttet til beregning av bruksareal, p-rom og s-romog opplysninger, eventuelle manglende opplysninger, om boligens areal. For å unngå uenigheter og misforståelser er det utarbeidet ny NS 3940, gjeldende fra 1. januar 2024.