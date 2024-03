Vinner: To ganger måtte juridisk direktør i DNB, Audun Moen, opp på podiet for å hente priser. Første gang var for kategorien Beste internadvokatavdeling, mens den andre prisen var for Beste internadvokat, som var ham selv. Storbanken vant også pris for Lovende talent i kategorien Gransking og Compliance, som gikk til Kine Bjelke Christophersen. Foto: Iván Kverme