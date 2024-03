Stordalens advokat hardt ut mot statens skattekrav

Staten mener Stordalen har utnyttet en skattefordel via holdingselskapet Strawberry som han ikke hadde rett på.

Da rettssaken startet i Oslo tingrett mandag morgen, ønsket ikke Stordalen å kommentere saken, skriver TV 2.

Hotellkongens advokat Kaare Andreas Shetelig sa i sitt innledningsforedrag mandag at skatteregelverket er en sikkerhet i næringslivet, og at Skatteetaten nå spoler over rettspraksis når de forsøker å skattlegge utbyttene.

– Måten man gjør dette på, er å gå til Stortinget og endre loven, sa han ifølge E24.

Bakgrunnen for striden startet i 2013 da hotellkongen kjøpte holdingselskapet Oslo Properties AS, senere omdøpt til Strawberry Fields. Siden da og fram til 2021 mener Skatteetaten at Stordalen har tatt ut over 800 millioner kroner i skattefritt utbytte fra selskapet.

I 2022 kom Skatteklagenemnda med et vedtak som sa at disse utbetalingene slett ikke skulle vært skattefrie. Skatteetaten har derfor krevd at Stordalen tilbakebetaler over 200 millioner kroner.

Milliardæren nekter for å ha brutt skattereglene og avviser at han kjøpte selskapet i 2013 for å utnytte en gunstig skatteposisjon.

– Han kjøpte ikke for å få tak i en aksjeposisjon, men han så en forretningsmulighet, sa Stordalens advokat Shetelig i retten.

Stordalen skal ifølge rettsplanen avgi sin forklaring tirsdag ettermiddag. Saken vil gå for retten fram til 11. mars.

