Donald Trump har levert garantier for 92 millioner dollar for å dekke kravet fra injuriesøksmålet mot E. Jean Carroll. Det melder flere amerikanske medier.

Garantien er for å dekke erstatningskravet til skribenten E. Jean Carroll, som ble tildelt 83,3 millioner dollar i januar etter æreskrenkelser fra Trump.

Trump har tidligere meldt at han vil anke avgjørelsen. Garantien vil fungere som sikkerhet dersom han ikke vinner frem med anken.

Trump er tidligere dømt for overgrep mot 80-årige Carroll. Juryen i New York fant at eks-presidenten påførte Carroll skader som følge av hans benektelse av nettopp dette overgrepet, som fant sted for tre tiår siden. Trump har hele tiden benektet det og anklaget Carroll for å dikte opp historien for å fremme egen karriere.

Det var tidligere uvisst hvorvidet Trump ville betale kravet. Derson han ikke stilte noen form for betalingsgaranti innen utgangen av Mars, truet juryen med å ta pant i hans eiendeler.