Inhabilitet i styrerommet

Gjestekommentar: Senioradvokat Silje Bragstad og advokat/assosiert partner Aleksander Monsen i Ræder Bing advokatfirma AS



Aksjeloven og allmennaksjeloven har like bestemmelser om inhabilitet i styret. Inhabilitetsreglene skal sikre at styremedlemmene ivaretar selskapets interesser og ikke lar seg motivere av andre(for eksempel personlige)hensyn. Det avgjørende for om et styremedlem er inhabilt, er om vedkommende må anses for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken som er til behandling.

Bestemmelsene om inhabilitet rammer for det første de tilfellene der styremedlemmet selv har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Dette kan for eksempel gjelde spørsmål om hvorvidt selskapet skal inngå eller si opp en avtale med styremedlemmet eller utstede aksjer til styremedlemmet i en rettet emisjon.

Bestemmelsene rammer også de tilfellene der saken har en slik særlig betydning for styremedlemmets nærstående, at styremedlemmet selv må anses for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Dette kan for eksempel være tilfellet dersom styret skal vurdere om sønnen til et styremedlem skal ansettes som daglig leder i selskapet. I et slikt tilfelle vil sakens særlige betydning for sønnen medføre at styremedlemmet har en fremtredende personlig særinteresse i saken.

Fremtredende særinteresse avgjør

I vurderingen av om et styremedlem er inhabilt, er altså det sentrale om styremedlemmet har en fremtredende særinteresse i saken.

I vilkåret om at det må foreligge en særinteresse ligger at styremedlemmet må ha en interesse som ikke er generell. Et styremedlem vil for eksempel normalt ikke være inhabilt i et spørsmål om utdeling av utbytte fra selskapet selv om styremedlemmet også er aksjeeier. Interessen i at selskapet deler ut utbytte er generell for samtlige aksjeeiere og ikke en særinteresse for det aktuelle styremedlemmet. Her kan det likevel tenkes grensetilfeller, for eksempel dersom styremedlemmet er i økonomiske vanskeligheter og har en særlig interesse i at utbyttet er så høyt som mulig, samtidig som selskapets interesse tilsier at en større del av overskuddet beholdes i selskapet og benyttes til videre utvikling.

For å konstatere inhabilitet er det ikke tilstrekkelig at styremedlemmet har en særinteresse i saken. Særinteressen må også være fremtredende. I dette ligger at særinteressen må være egnet til å påvirke styremedlemmets standpunkt i saken. Styrken av særinteressen må veies opp mot styremedlemmets muligheter til å ivareta selskapets interesser.