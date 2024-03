To menn domfelt for heleri og skattesvik

Oslo tingrett har dømt to menn til fengsel og inndragning for overtredelser av kreditorvernbestemmelser, grov utroskap, heleri og skattesvik. I en melding fra Økokrim fremgår det at de to ble dømt til henholdsvis to år og fire måneder i fengsel og inndragning på omtrent 6,3 millioner kroner, og fem måneders fengsel og inndragning på omtrent 240.000 kroner.

Begge ble også idømt rettighetstap i fem år.

De to mennene var involvert i et eiendomsselskap som ble tvangsoppløst. Tingretten oppnevnte bostyrer, som avdekket mulige straffbare forhold og anmeldte disse til politiet. Økokrim overtok etter hvert saken fra Øst politidistrikt.

– Saken er et eksempel på bostyreres viktige rolle når det gjelder å se etter mulige straffbare forhold ved bobehandlingen etter tvangsoppløsning, sier Jens Bachke, påtaleansvarlig i saken og statsadvokat i Økokrim.

Tingretten skriver i dommen: «Slik økonomisk kriminalitet som vi står overfor her, er svært vanskelig å avdekke».

Den ene mannen ble frifunnet for én tiltalepost som gjaldt medvirkning til grovt uaktsom formuesforringelse, og fengselsstraffene ble redusert på grunn av lang saksbehandlingstid.

Dommen er ikke rettskraftig.