Konsulenter i innleieskvis

Debattinnlegg: Nicolay Skarning, advokat (H) i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig

Finansavisen omtalte 5. mars IT-konsulent Andreas Ravnestad, som ikke får godkjenning av Arbeidstilsynet som bemanningsforetak fordi han er eneste ansatt i eget selskap. Det samme gjelder konsulenter i enkeltpersonsforetak, og dreier seg om mange næringsdrivende i Norge.

Problemene skyldes at regjeringen etter krav fra LO har innført store begrensninger mot bemanningsforetakene og utvidet arbeidstakerbegrepet, for at flere skal kunne kreve direkte faste ansettelser hos oppdragsgiverne.

Lovendringene og den skjerpede praksisen mot bemanningsforetakene har medført at oppdragsgiverne er blitt mer tilbakeholdne med å bruke konsulentene, de selvstendige oppdragstakerne, av frykt for at de skal anses fast ansatt hos oppdragsgiver.

Vi har sammen med SMB Norge og Norges Gründerforening sett på noen løsninger:

Er konsulenten tjenesteleverandør eller bemanningsforetak?

Dersom konsulenten er tjenesteleverandør med resultatansvar i et begrenset prosjekt, regnes det normalt ikke som utleie av arbeidskraft, og konsulenten går klar av de strengere reglene for innleie av arbeidskraft og godkjennelse som bemanningsforetak.

Mange konsulenter og selvstendige oppdragstakere finner «redningen» i å være tjenesteleverandør og ikke utleier av arbeidskraft, men må passe på at avtalen med oppdragsgiver og praktiseringen av avtalen er slik at den ikke blir definert av Arbeidstilsynet som avtale om innleie av arbeidskraft. Da har man nemlig drevet ulovlig utleie av arbeidskraft uten godkjenning som bemanningsforetak, som kan ha negative konsekvenser både for konsulenten og oppdragsgiveren.

Konsulenten i bemanningsforetak

Der hvor konsulenten skal leies inn over en noe mer udefinert periode, være underlagt oppdragsgivers styring som om hen er en ansatt, vil forholdet raskt kunne anses som et innleieforhold. Det er i utgangspunktet ikke noe problem fordi innleieforskriften åpner for vid adgang til innleie av konsulenter med spesialkompetanse, vel å merke i klart avgrenset prosjekt. Men også større grad av innleie kan skje etter avtale med tillitsvalgte.

Imidlertid må konsulenten da registreres som ansatt i bemanningsforetak. Konsulentens enkeltpersonforetak eller foretak der konsulenten eier alle aksjene, godkjennes ikke på grunn av manglende underordning under en arbeidsgiver. Derfor må eventuelt flere konsulenter gå sammen og lage et bemanningsforetak, for eksempel der de eier en tredjedel hver, ha en daglig leder og skriftlige arbeidsavtaler for konsulentene som skal leies ut. Det er videre krav til vernetjeneste, registrering i relevante offentlige registre, yrkesskadeforsikring m.m.

Utvidelsen av arbeidstakerbegrepet og innskjerpingen av innleiereglene har gjort det vanskeligere å være gründer i Norge.

