Meld din skade i tide

Passivitet, eller rett og slett manglende svar, kan etter omstendighetene likestilles med å bestride fremsatt krav. Det er heller ikke uvanlig at parter velger å opprettholde dialog i større eller mindre grad «rundt grøten» etter at tvist er oppstått, men uten at kostnader pådras.

Sikrede vil ofte oppsøke rettshjelpsdekningen når forsøkene på å finne løsning har strandet, og det er behov for å bringe saken inn til domstolene. Advokater engasjeres, og dermed oppstår kostnader til rettshjelp. Om kravet ikke er varslet innen ett år etter tvisten var etablert, er det ikke dekning under forsikringen. I det behovet oppstår, er kravet allerede tapt. Selskapets avslag kommer som regel overraskende i disse sakene, og typisk fordi sikrede enten ikke har fått med seg når dialogen gikk fra uenighet til tvist, eller fordi prosessen ikke har påført kostnader det ville være relevant å kreve dekning for.

Ansvarsforsikring

Problemstillingene under ansvarsforsikring har likhetstrekk med utfordringene i rettshjelpsforsikring. Meldefristen oppstår idet sikrede mottar et krav. Inngangen til et krav er gjerne en prosess der partene søker å klarlegge et faktum, og det er ikke alltid like klart når en mer eller mindre velfundert anklage eller påstand går over til å bli et krav i lovens forstand. Her må vurderingen foretas konkret, der hele korrespondansen ses i sammenheng. For sikrede kan denne vurderingen slå uheldig ut, i den forstand at kravet anses å være fremsatt tidligere i sakens forløp enn sikrede oppfattet underveis.

Et annet velkjent hendelsesforløp består i at det fremsettes et klart og tydelig krav, som sikrede avfeier med begrunnelsen at det er uberettiget. Kreftene legges deretter i å overbevise motparten om dette.

Enkelte ganger hender det at motparten tilsynelatende gir opp kravet, for en stund senere å gjenopplive kravet. Når kravet senere forfølges på advokatbrevark og kanskje også i form av en stevning til retten, kan meldefristen allerede være oversittet.

Direktekrav

En skadelidt har etter loven anledning til å kreve erstatning direkte hos skadevolderens ansvarsforsikring. Det gjelder ingen meldefrist for dette kravet. Skadelidte kan dermed ha sitt krav i behold selv om skadevolderen (sikrede) har tapt sine rettigheter under den samme forsikringen på grunn av manglende varsel.

Et direktekrav som er varslet til skadevolderens ansvarsforsikring, blir underlagt en særlig foreldelsesregel. Foreldelse av kravet kan da først inntre 6 måneder etter at selskapet gir skriftlig varsel om at foreldelse vil inntre. Dette varselet er underlagt krav til videre formalia.

Høyesterett har i dom avsagt i slutten av 2023, HR-2023-02252-A, behandlet vilkårene for å oppnå beskyttelsen av denne gunstige foreldelsesregelen. Spørsmålet for Høyesterett var om skadevolderens (sikredes) melding til sitt ansvarsforsikringsselskap innebar varsling av skadelidtes krav, slik at foreldelsesregelen fikk anvendelse for skadelidtes krav.

Høyesteretts svar på dette var nei, skadelidte måtte ha sendt et eget varsel. Dommen er basert på et konkret faktum. Det er åpning for at motsatt konklusjon kan nås, om faktum er et annet. Lærdommen er i alle tilfeller klar nok, i den forstand at skadelidte bør sørge for å varsle sitt direktekrav selv.

Enkelt råd

Det enkle rådet er å varsle med en gang og hver gang det skjer noe som vil kunne utløse et krav under forsikringen. Det påløper ingen gebyrer for unødige varsler.