Bedrifter får amnesti for skattesvik

Økokrim i Norge og en rekke politidistrikter har etterforsket personer og bedrifter som søkte om corona-støtte, og fikk det, enda de ikke var berettighet støtte.

Siden er flere svindlere blitt avslørt og ilagt forelegg og noen er også dømt til fengsel for bedrageriene.

Da ordningene først så dagens lys, var de basert på tillit. Det var ikke tid å utvikle støtteordninger med en rekke sikkerhetsventiler for å hindre uærlige sjeler å utnytte milliardene som myndighetene betalte ut.

Amnesti for bedragere

I USA har man opplevd akkurat det samme som i Norge, og en rekke saker har allerede nådd rettsapparatet.

Men det er tidkrevende å etterforske sakene, og det koster samfunnet store ressurser å føre bevis for retten og få de skyldige dømt.

Et særlig populært tilbud som mange bedrifter benyttet seg av i USA, var et skattefradrag på inntil 26.000 dollar per ansatt, om man ikke sa dem opp eller permitterte dem under pandemien.

Men når samfunnet åpnet opp igjen kom det for en dag at mange bedrifter som fikk innvilget skattefradraget, ikke hadde krav på det.

Ordningen er blitt administrert av det amerikanske skattevesenet, kjent som IRS. Etaten har brukt mye tid på å revidere utbetalinger, noe som er både tidkrevende og kostbart.

Milliarder tilbakebetalt

Derfor tilbød man bedrifter å angi seg selv, mot at de slapp straff. De kunne også beholde inntil 20 prosent av midlene som var urettmessig utbetalt, om de benyttet seg tilbudet om amnesti og betalte tilbake fradragene de hadde fått.

Innen fristen gikk ut fredag denne uken, hadde 500 bedrifter meldt seg og tilbakebetalt mer enn 225 millioner dollar som ble gitt som skattefradrag under pandemien, skriver Wall Street Journal.

Med dagens kurs utgjør det 2,4 milliarder norske kroner.

Kø av saker i systemet

Men summene kan bli enda høyere. Søknader fra over 800 andre bedrifter som har bedt om amnesti, er ikke ferdigbehandlet av IRS ennå.

I tillegg til penger som er utbetalt og nå tilbakeført, har IRS også fått vite at en rekke bedrifter som fortsatt ventet på sine utbetalinger, har trukket sine søknader om skattefradrag.

I sum utgjør de sakene 251 millioner dollar, eller vel 2,7 milliarder norske kroner.