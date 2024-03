Torsdag vil FTX-gründeren Sam Bankman-Fried stå overfor straffutmåling i en føderal domstol i New York.

32-åringen ble i november i fjor kjent skyldig i syv tiltalepunkter som holdt han ansvarlig for å ha stjålet omtrent 10 milliarder dollar fra kunder og investorer i kryptobørsen FTX.

Pengene brukte han, ifølge kjennelsen, til å gjennomføre risikable investeringer, kjøpe luksusbolig, delta i en stjernespekket PR-kampanje og foreta store donasjoner til politiske og veldedige formål via hedgefondet Alameda Research. Fondet etablerte han i 2017, to år før han lanserte kryptobørsen FTX.

Ifølge CNBC ønsker aktoratet at kryptogründeren skal dømmes til mellom 40 til 50 år i fengsel. Forsvarsadvokatene ønsker derimot en straff på mellom fem og seks og et halvt år.

Likevel opplyser CNBC at krypto-gründeren nå står overfor 110 år i fengsel, etter at dommeren Lewis Kaplan økte retningslinjene for straffeutmålingen, etter funn om at Bankman-Fried hadde avgitt falsk forklaring under rettssaken.

CNBC skriver også at Bankman-Freid ønsker å anke dommen fra november.