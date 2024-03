Blodrøde tall hos svensk Morris-eier

For én uke siden skrev Finansavisen at den svenske Morris-eieren, Rizzo Group, var i så store økonomiske problemer at en styrt avvikling eller konkurs kan være like rundt hjørnet.

Årsaken skulle være at Rizzo Group fryktet at egenkapitalen var mindre enn halvparten av den registrerte aksjekapitalen, som ligger på nesten 1,66 millioner svenske kroner.

Nå har en revisor gått over regnskapet, og i en pressemelding kommer det frem at selskapet har en egenkapital på minus 123,74 millioner svenske kroner.

Rizzo Group skriver i pressemeldingen at årsaken til den negative egenkapitalen stammer fra den negative lønnsomheten i selskapet, samt nedskrivningen av bokført verdi på datterselskapet Morris-Accent AS, og fordringer på Morris på omtrent 117 millioner kroner.

Nedskrivningene i Morris skyldes den negative lønnsomheten i selskapet.

Videre har Rizzo Group besluttet å kalle inn til en ekstraordinær generalforsamling «så snart som mulig» for å vurdere om selskapet skal likvideres.