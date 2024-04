Kan styret ignorere ulovlige årsmøtevedtak?

Det samme vil etter vårt syn klart være gjeldende for de øvrige typer boligselskap.

Ny behandling i årsmøte eller generalforsamling

Dersom styret i et boligselskap kommer til den konklusjon at et vedtak fra overliggende organ er ulovlig etter den aktuelle lov, bør styret innkalle til nytt ekstraordinært årsmøte eller ekstraordinær generalforsamling. Styret fremlegger da saken for ny behandling sammen med informasjon om styrets vurdering av vedtakets lovlighet.

Departementet påpeker i sin tolkningsuttalelse at et slikt «initiativ til at vedtektene endres igjen» er en av styrets oppgaver slik disse følger av eierseksjonsloven. Det samme gjelder for borettslag.

Et nytt og endret vedtak fra et etterfølgende årsmøte eller en generalforsamling – ekstraordinær eller ordinær – vil erstatte det tidligere vedtaket fra samme organ, og ulovligheten vil være avsluttet med det.

Hva kan – og bør – styret gjøre hvis årsmøtet ikke endrer mening?

Hvis årsmøtet eller generalforsamlingen fastholder det tidligere vedtaket, som styret har kommet til at er ulovlig, får man et spørsmål om hvorvidt styret da plikter å etterleve et vedtak som er i strid med eksempelvis eierseksjonsloven.

Departementet tar opp denne problemstillingen i tolkningsuttalelsen fra 04.03.2024, og peker der på to praktisk viktige poeng som alle styrer i boligselskap bør være kjent med.

For det første er det kun «lovlige pålegg fra årsmøtet» styret plikter å håndheve og følge. Departementet viser i den forbindelse til forarbeidene til eierseksjonsloven (2017) der den samme formuleringen er inntatt.

Det andre poenget er at styret – og det enkelte styremedlem – ikke er pliktige til å bli sittende i sine eller sitt verv dersom en slik situasjon skulle oppstå. Eierseksjonsloven og borettslagsloven har begge regler om at styremedlemmer har rett til å trekke seg hvis det foreligger «særlige forhold» eller ved «særleg grunn» som bestemmelsen lyder i borettslagsloven. En situasjon med et ulovlig vedtak er konkret nevnt som et slikt eksempel i forarbeidene til den forrige eierseksjonsloven (1997), og vises til i tolkningsuttalelsen fra mars 2024.

Hvem avgjør om vedtaket er ulovlig?

I en situasjon der årsmøtet eller generalforsamlingen ikke deler styrets syn om at et vedtak er i strid med loven vil det naturlig oppstå et behov for en avklaring av spørsmålet.

Departementet peker i tolkningsuttalelsen helt korrekt på at det vil være et spørsmål som domstolen som må ta stilling til. I praksis betyr dette at det må det reises sak for tingretten for å få en rettslig vurdering av det aktuelle vedtakets gyldighet. Det gjelder enten det er et vedtak om vedtektsendring, slik tolkningsuttalelsen gjaldt, eller en annen type vedtak som hevdes å være i strid med den aktuelle boligselskapsloven.

Før en uenighet om lovligheten av et vedtak bringes inn for domstolene, og gjerne også før saken legges frem til ny behandling i årsmøtet eller for generalforsamlingen, vil vi anbefale at styret kontakter forretningsfører, en interesseorganisasjon eller en advokat for en vurdering av saken. Det kan erfaringsmessig legge til rette for lovlige vedtak og lavere konfliktnivå i årsmøte- og generalforsamlingssesongen.