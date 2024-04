Gøyal leder i Finansavisen

Debattinnlegg: Kim Heger, tingrettsdommer i Oslo tingrett

Trygve Hegnars skriver i sin leder i Finansavisen 11. april 2024 om dommen i saken mot Fosen-aktivistene. Lederen har overskriften «Gøyal dommer i rettssal 828». Lederen handler ikke så mye om dommen, men mest om meg, og det er tydelig at Hegnar ikke er fornøyd med domsresultatet. I dommen ble de 18 aksjonistene frifunnet.

Hvis man har lest dommen, vil man se at det er dissens. De to meddommerne stemte for frifinnelse, mens fagdommeren (altså jeg) stemte for domfellelse. Da det kan se ut til at Hegnar ikke har lest dommen, tillater jeg meg å referere det sentrale i dissensen:

«Imidlertid viser mindretallet til at de tiltalte forsettlig unnlot å etterkomme politiets lovlige pålegg, etter at de hadde fått gjennomført sin aksjon i Energidepartementet i flere dager. Aksjonen inne i departementet måtte på et tidspunkt ta slutt, noe de tiltalte var klar over. Gjennom den tillatte aksjonen i Energidepartementet, frem til politiets pålegg, hadde de tiltalte klart å mobilisere en massiv, pågående Fosenaksjon i Oslo sentrum. Dette var en pågående aksjon de tiltalte raskt kunne sluttet seg til ved å etterkomme politiets pålegg – noe de også senere gjorde uten at politiet hindret dem. Det var således ikke primært ved å trosse politiets pålegg at aksjonistene fikk frem sitt budskap og at Fosenaksjonen økte i omfang. På denne bakgrunn mener mindretallet at de tiltalte etter politiets pålegg hadde gode alternativer til å demonstrere, samt at det særskilte vern som eventuelt kan utledes av ovennevnte EMD-dom var ivaretatt. Når den samlede rett har kommet til at heller ikke den etterfølgende, kortvarige innbringelsen til politihuset isolert sett utgjorde en ulovlig krenkelse, mener mindretallet at det etter rettspraksis er vanskelig å komme til annet enn at bruddet på politiets pålegg må medføre en form for straffereaksjon».

Kim Heger

Tingrettsdommer i Oslo tingrett