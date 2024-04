Er bryggen din likevel lovlig?

Vitner som jobbet med byggesaker på 1970/80-tallet, forklarte at de ikke krevde inn melding i slike tilfeller.

Grunneierne anførte at risikoen og bevisbyrden for alle disse usikkerhetsmomentene måtte hvile på det offentlige. Det var ikke tilstrekkelig klart at bryggen var ulovlig oppført, og uansett urimelig å kreve den fjernet i dag.

Etter en svært grundig gjennomgang av sentrale kilder, fastslår lagmannsretten at bryggen til West Coast Invest ikke var meldepliktig. Bygningsloven av 1965 fastslo at det var meldeplikt for «kaianlegg», andre større tiltak som broer, idrettsanlegg, mv. og «andre varige konstruksjoner». Partene var enige om at trebryggen ikke var et kaianlegg. Lagmannsretten fastslo at den heller ikke skulle omfattes av alternativet «andre varige konstruksjoner», slik begrepet skulle tolkes på 70-tallet.

Lagmannsretten viste til flere forhold som tilsa at private trebrygger skulle falle utenfor ordlyden. Ved lovendring i 1985 var lovgiver tydelig på at ordlyden i loven hadde medført en uklar rettstilstand, med stadig tilbakevendende spørsmål fra ulike kommuner om hvorvidt brygger av ulike størrelser var omfattet. Usikkerheten gjaldt for mange kystkommuner. Det foreligger ingen praksis fra Høyesterett, og ingen nasjonale retningslinjer fra denne tiden.

At man i dag – 50 år senere – skal legge til grunn at private trebrygger skulle omfattes av meldeplikten, var derfor problematisk i lys av legalitetsprinsippet. Lagmannsretten uttalte blant annet at «det bør vises en viss varsomhet med å konstatere ulovlighet etter så lang tid når rettstilstanden på oppføringstidspunktet var såpass uklar».

I Bergen kommune fant vi den første frittliggende trebryggen – riktignok med naboprotest – i 1985. Dette var samme året som loven ble endret, og man fikk tydeligere signaler fra lovgiver.

Lagmannsretten oppsummerer relevante momenter til vurderingen om en konkret brygge var meldepliktig. Størrelsen, konstruksjonens art og inngrepet i terrenget er relevante momenter.

Dommen fastslår at det var forsvarlig at byggesaksavdelingen til Bergen kommune ikke krevde inn meldinger for slike brygger på 1970-tallet, slik vitnene forklarte, med støtte i funnene i arkivet.

Ingrid Kyvig

Senioradvokat i Harris Advokatfirma

Ingrid Sævold Moe

Advokat og partner i Harris Advokatfirma