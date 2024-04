Fallskjermavtaler: Kun for «virksomhetens øverste leder»?

Gjestekommentar: Advokat/partner Alf Kåre Knudsen og advokatfullmektig Thea Karlsen, Ræder Bing advokatfirma AS

Et gjentakende problem vi har sett, både vedrevisjon av avtaler, men også ved stillingsvernssaker, er at flere arbeidsgivere benytter arbeidsmiljølovens adgang til å frata virksomhetens øverste leder stillingsvernet, i andre tilfeller enn det loven åpner for.

En ny dom fra Frostating lagmannsrett viser at slike ugyldige fallskjermavtaler kan «ta kontrollen» fra arbeidsgiver, og gi arbeidstakere en utvidet valgfrihet ved oppsigelse.

Fraskrivelse av stillingsvernet

Arbeidstakere er etter arbeidsmiljøloven vernet mot en usaklig avslutning av et arbeidsforhold. Dette vernet gjelder som utgangspunkt for alle ansatte i virksomheten, men etter arbeidsmiljøloven § 15-16 (2) kan «virksomhetens øverste leder» fraskrive seg dette vernet, mot at det betales etterlønn ved fratreden.

Et overordnet hensyn bak bestemmelsen er at styrkeforholdet mellom arbeidsgiver og virksomhetens toppleder, ikke er like skjevt sammenlignet med arbeidsgiver og den alminnelige arbeidstakeren. Lovgiver mener at øverste leder normalt sett ikke har det samme behovet for vern, og at virksomheter kan ha et sterkt behov for å raskt bytte ut ledere selv om det ikke alltid kan vises til en konkret og saklig grunn for dette.

Det kan være fordeler og ulemper ved slike avtaler – partene får gjort unna forhandlingene i «fredstid» og kan unngå konflikter senere. Vi ser imidlertid jevnlig at arbeidstakere som har undertegnet denne type avtale ikke alltid er bevisste på hva de har undertegnet, enten de faktisk er øverste ledere eller ikke. Det er kanskje også naturlig at man ved inngåelse av avtaler ikke vil tenke på hva som kan gå galt – omtrent som ved nye samboerskap?

Virksomhetens øverste leder

Adgangen til å fraskrive seg stillingsvernet er begrenset til å omfatte de som i realiteten er øverste leder. Det vil si at daglige ledere, administrerende direktører og konsernsjefer vil omfattes av regelen, mens de øvrige i ledergruppen og mellomledere i virksomheten, som eksempelvis HR-ledere, salgssjefer og prosjektledere, ikke vil omfattes. Unntak vil kunne være der den norske delen av virksomheten er et NUF og «country manager» fungerer som virksomhetens øverste leder i Norge, selv om vedkommende formelt sett ikke er selskapets «adm. direktør». Dette understreker at det avgjørende er de reelle forholdene. Arbeidsgiver kan dermed ikke benytte stillingstitler som indikerer at arbeidstakeren er øverste leder, for å frata stillingsvernet, uten at dette faktisk stemmer.

Ugyldige fallskjermavtaler gir arbeidstaker valgfrihet

En konsekvens av at etterlønnsavtaler, også kalt fallskjermavtaler, benyttes i større utstrekning enn det er rettslig grunnlag for er at arbeidstaker kan bli gitt en utvidet valgfrihet. En avgjørelse fra Frostating lagmannsrett illustrer dette (LF-2023-134601).