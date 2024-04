Skattefri tilbakebetaling av innbetalt kapital

Gjestekommentar: Advokat/partner Tone Kaarbø, Ræder Bing advokatfirma AS

Temaet har nylig vært oppe i en sak for tingretten der Petter Stordalen hadde tatt ut stevning mot skatteklagenemnda. Stordalen personlig kjøpte i 2013 et selskap (som senere har endret navn til Strawberry Fields), der det var skutt inn ca. 3 milliarder kroner i egenkapital. Stordalen betalte 189 millioner kroner i vederlag for aksjene i selskapet. I tillegg til skatteposisjonen på nær 3 milliarder kroner var det et underskudd til fremføring i selskapet.

Nesten all egenkapitalen var tapt da selskapet ble kjøpt opp. Fra 2014 til 2021 ble det betalt ut selskapsrettslig utbytte på 795 millioner kroner til Petter Stordalen personlig. Dette ble av Stordalen behandlet som tilbakebetaling av innbetalt kapital skattemessig.

Skatteklagenemda la til grunn i to vedtak som gjaldt inntektsårene 2014-2021 at Stordalen skulle avskjæres fra å bruke skatteposisjonen knyttet til tidligere eieres innbetalte kapital på ca. 3 milliarder kroner.

Tingretten fant at det var grunnlag for gjennomskjæring, og satte til side deler av den innbetalte skatteposisjonen. Konsekvensen ble at deler av utbyttet ble ansett som skattemessig utbytte, og en samlet utbytteskatt på ca. 228 millioner kroner. Tingretten la til grunn at gjennomskjæringen ikke skulle gå lengre enn den skattemessige motivasjonen skulle tilsi, og at 184 millioner kroner av den opprinnelige skatteposisjonen på 3 milliarder derfor var i behold.

Ankefristen er ikke utløpt og det er dermed uklart om tingrettens dom blir påanket.

Nedenfor redegjøres nærmere for hva skatteposisjonen innbetalt kapital innebærer.

Når er tilbakebetaling av innbetalt kapital skattefri?

Utdelinger fra et aksjeselskap til en aksjonær skal som hovedregel anses som skattemessig utbytte. For personlige aksjonærer er effektiv utbytteskatt p.t. 37,8 prosent (2024).

Ved utdeling av midler som er ansett som såkalt «tilbakebetaling av innbetalt kapital» knyttet til aksjen(e), skal det imidlertid ikke betales utbytteskatt. Slik utdeling er skattefri. Dette følger uttrykkelig at skatteloven. Den skattefrie utdelingen kan skje både til personlige aksjonærer og selskapsaksjonærer. Skatteposisjonen vil imidlertid i praksis ha størst betydning for personlige aksjonærer og ikke for selskapsaksjonærer. Dette på grunn av fritaksmetoden (utbytteskatten for selskaper som eier 90 pst eller mer av aksjene i et selskap er 0 prosent. For selskaper som eier mindre enn 90 prosent av aksjene i et selskap, er det 3 prosent utbytteskatt (effektiv skatt 0,66 prosent).

Begrunnelsen for at tilbakebetaling av innbetalt kapital-posisjonen ikke er skattepliktig, er at dette er en tilbakeføring av den kapital som er skutt inn i selskapet, og som derfor skal kunne tas ut fra selskapet uten at det utløser skatt.

Det følger av langvarig praksis at skatteposisjonen er i behold selv om selskapet har tapt den innvunne kapitalen og deretter gjenvunnet den. Dette hadde betydning i Stordalen saken, fordi det var god lønnsomhet i Strawberry Fields-konsernet, og derfor grunnlag for å dele ut utbytte.