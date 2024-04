Petter Stordalen anker skattedom

Hotelleier Petter Stordalen anker skattedommen der han er dømt til å betale nær 180 millioner kroner til staten, melder E24.

Det er Stordalens advokat, Kaare Andreas Shetelig, som bekrefter overfor avisen at en anke er sendt inn.

Opprinnelig var skattekravet på 228 millioner kroner, men i mars ble det kjent at Stordalen slipper deler av kravet.

Bakgrunnen for saken er at Stordalen i 2013 kjøpte selskapet Oslo Properties, som nå heter Strawberry Fields. Stordalen mente han kunne ta ut 3 milliarder kroner i skattefrie utbytter, og har i perioden 2014 til 2021 tatt ut 795 millioner av disse i utbytte, uten å betale skatt.

Opprinnelig krav på 228 mill.

Det mente staten at han ikke kunne gjøre, og Skatteetaten sendte et skattekrav på 228 millioner kroner. Stordalen og hans advokatteam mener imidlertid at pengene er å regne som skattefrie utbytter, og tok staten til retten.

I mars fikk Stordalen medhold i at han kunne ta ut 184 millioner i skattefritt utbytte av de 3 milliardene som var innskutt kapital i selskapet da Stordalen fikk kontroll over det.

«Petter Stordalen har ikke fått medhold i sitt prinsipale krav om at gjennomskjæringen settes til side. Han har imidlertid fått medhold i at gjennomskjæringen begrenses slik at 184 millioner kroner av skatteposisjonen knyttet til innbetalt kapital er i behold», het det i dommen i Oslo tingrett i mars.