Exit-skatt truer arven etter utflyttede

Gjestekommentar: Belinda Jensen, advokat i Simonsen Vogt Wiig

Regjeringspartienes jakt på rikingene når nye høyder: Regjeringen strammet i november 2022 inn reglene for exit-skatt. Den 20. mars i år varslet regjeringen ytterligere innstramminger. Men skattejakten overfor skatteflyktninger stopper ikke der. Hva skjer når den utflyttede dør? I verste fall spises hele formuen opp av exit-skatt. Exit-skattereglene har med dette utviklet seg til å true både skattebetalernes formue og arv.

Belinda Jensen. Foto: Simonsen Vogt Wiig

Etter en lovendring i november 2022 må personer som flytter fra Norge betale exit-skatt på latente gevinster på blant annet aksjer og selskapsandeler. Tidligere falt skatten bort hvis aksjene ikke var realisert innen fem år etter utflytting, men denne ordningen er opphevet.

Den utflyttede har etter dagens regler fortsatt rett til å utsette betalingen av skatten. Etter lovendringen i november 2022, kan skattyter oppnå en livslang betalingsutsettelse så lenge aksjene ikke realiseres eller gis bort i gave etter utflyttingen.

Regjeringen har nå varslet ytterligere innskjerpelser i skatteloven som tvinger personer som flytter fra Norge å betale exit-skatt for latente skattegevinster uavhengig av om aksjene selges. Fra 20. mars 2024 må emigranter enten betale hele exit-skatten umiddelbart, betale den i rentefrie avdrag over 12 år, eller betale hele beløpet ved utløpet av 12-årsfristen med rentetillegg.

Den nye regelen om at dødsfall skal utløse exit-skatten virker ikke gjennomarbeidet

Etter lovendringene er spørsmålet om hva som skjer med den beregnede exit-skatten ved skattyters død blitt et høyaktuelt tema. Den potensielle muligheten for livslang betalingsutsettelse har skapt usikkerhet rundt arveplanleggingen til de som allerede har flyttet ut av landet. Tilsvarende problemstillinger følger det nylig foreslåtte 12-årsregimet. Hverken lovforarbeidene eller Skattedirektoratet gir klare retningslinjer. Uklarheten gjør situasjonen utfordrende både for emigranter og arvinger.