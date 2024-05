TikTok saksøker USA som følge at de har fått et krav om å enten selge selskapet eller legge ned. Det skjer etter at president Joe Biden undertegnet en lov som gjør at eieren Bytedance innen et snaut år må selge seg ut av, for at det ikke skal bli forbudt.

TikTok og Bytedance, mener den nye loven bryter med USAs første grunnlovstillegg om ytringsfrihet, ved å fjerne en app som millioner av amerikanere bruker daglig. Det skriver CNBC.

Bytedance eies 20 prosent av kinesiske grunnleggerne og investorer, ytterligere 20 prosent eies av ansatte og de resterende 60 prosentene eies av globale investorer. Det skriver TikTok på egne hjemmesider.

I søksmålet skriver TikTok at for første gang i historien har Kongressen vedtatt en lov som underkaster en enkelt, navngitt taleplattform et permanent, landsdekkende forbud og at de forbyr hver amerikaner fra å delta i et unikt samfunn med mer enn én milliard mennesker over hele verden.

Selskapet argumenterer med at det å påberope nasjonale sikkerhetsbekymringer ikke er en tilstrekkelig nok grunn til å begrense ytringsfriheten, og at det er regjeringens ansvar å bevise at denne restriksjonen er berettiget. Dette har den ikke oppfylt, ifølge søksmålet.

Tiktok advarer samtidig om at dersom amerikanske myndigheter har loven på sin side vil det ende med at Tiktok stenger ned i USA 19. januar 2025.