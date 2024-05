Hedgefondtopp tapte dom over sølvskatt fra andre verdenskrig

Hedgefondtoppen Paul Marshall har en litt annerledes hobby – han leter etter skatter på havbunnen. For syv år siden fant han enorme mengder sølv.

Den 23. november 1942 ble skipet SS Tilawa senket i Det indiske hav av en japansk ubåt. Skipet var lastet med 2.364 sølvbarer som tilhørte republikken Sør-Afrika.

I 2017 ble sølvet hentet opp fra havbunnen av et spesialisert bergingsfartøy fra Argentum Exploration, selskapet til Marshall. Per 2020 hadde sølvet en verdi på omtrent 43 millioner amerikanske dollar.

Argentum har så sendt et krav om betaling for å ha hentet sølvet opp fra havbunnen. I dette tilfellet hadde selskapet hentet opp sølvet uten noen tidligere avtale med Sør-Afrika, så deres krav var for frivillig berging, ifølge en pressemelding fra høyesterett i England.

Fikk først medhold

Sentralt i saken er spørsmålet om hvorvidt sølvet ble brukt til kommersielle formål da det ble fraktet til sjøs i 1942.



Mens High Court og et flertall i Lagmannsretten støttet Argentums påstand om at sølvet ble brukt til kommersielle formål, har Høyesterett nå motsatt seg denne tolkningen. I en enstemmig beslutning, fastslo Høyesterett at sølvet verken var i bruk eller tiltenkt bruk for kommersielle formål på det tidspunktet da søksmålet oppsto. Dermed har Sør-Afrika rett til immunitet mot Argentums krav om berging.

Paul Marshall lider likevel ingen nød. I Sunday Times Rich List for 2023 står han oppført med en formue på 800 millioner pund, tilsvarende over 10 milliarder kroner.