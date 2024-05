Inhabil: Finanstilsynet har tidligere slått fast at Espen Aubert skal ha deltatt i styrets behandling av kredittsaker hvor han var inhabil, ettersom han hadde en fremtredende økonomisk eller personlig interesse.

Inhabil: Finanstilsynet har tidligere slått fast at Espen Aubert skal ha deltatt i styrets behandling av kredittsaker hvor han var inhabil, ettersom han hadde en fremtredende økonomisk eller personlig interesse. Illustrasjon: Arne Kaupang

Mybank krever eks-styreleder for millioner