Nordic Securities-meglere må opp til Høyesterett

Gründerne av meglerhuset Nordic Securities, Erik Egenæs og Endre Tangenes, står overfor en ny runde i rettssystemet høsten 2024. Høyesterett skal vurdere spørsmålet om brudd på god forretningsskikk, noe de ikke erkjenner skyld for, og ble frikjent for i februar.

Bakgrunn

Nordic Securities ble startet av Endre Tangenes og Erik Egenæs i 2009, men mistet lisensen i 2017 og ble nedlagt i 2019. Selskapet solgte aksjer og differansekontrakter (CFD-er). I 2019 saksøkte 21 tidligere kunder selskapet, og Økokrim startet en etterforskning.

I september 2022 ble de funnet skyldig i grovt bedrageri og dømt til tre år og ni måneders fengsel.

I februar 2024 frikjente Borgarting lagmannsrett Egenæs og Tangenes for brudd på god forretningsskikk, etter at de tidligere hadde blitt dømt til syv måneders fengsel i tingretten.

Ny rettsrunde

Høyesteretts ankeutvalg har besluttet at frifinnelsen av Erik Egenæs, Endre Tangenes og to tidligere aksjemeglere for brudd på god forretningsskikk skal opp til Høyesterett. Dette ble bekreftet av førstestatsadvokat Trude Stanghelle i Økokrim, som uttalte at saken er prinsipiell og viktig å få prøvd, skriver E24.