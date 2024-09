Parkeringsselskapet Riverty håndterer fakturaene for en rekke parkeringssaker, blant annet Onepark. De fikk medhold i at Tesla skal betale for parkeringene, ifølge en kjennelse fra Oslo tingrett tirsdag.

I tillegg må Tesla Norge betale sakskostnader på nær 380.000 kroner.

Noen av parkeringene er også gjort av Tesla Norges ansatte, ifølge bladet Motor.

Ved bruk av skiltgjenkjenning kan kjøretøy kjøre ut av parkeringsplasser uten at føreren gjør opp for seg umiddelbart. Hvis gebyret ikke betales innen 48 timer, får eierne av bilen, som i dette tilfellet er Tesla, en faktura.

Over flere år har Tesla Norge betalt lignende fakturaer for Riverty, men nå har de sagt seg uenige i at dette er noe de skal betale for.

Tesla Norge nektet også å oppgi hvilke kunder som har lånt bilene, noe som har forhindret Riverty i å sende regningene direkte til kundene.

Tesla mener at parkeringsselskapet selv har ansvaret for å få inn pengene når parkeringssystemet gjør det mulig å kjøre fra parkeringsanlegget før man betaler.

(NTB)