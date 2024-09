Tesla Norge tapte ankesak – dømt for å redusere ladehastigheten

Lagmannsretten slår fast at Tesla ikke hadde adgang til å redusere ladehastigheten, melder Rett24.

Dommen kan få konsekvenser for flere. Totalt 118 Tesla-eiere har krevd prisavslag og erstatning etter at ladehastigheten ble redusert, skriver Motor.

I 2019 reduserte Tesla ladehastigheten på Tesla Model S i en programvareoppdatering. Tesla begrunnet reduksjonen med økt levetid for batteripakken og økt sikkerhet fordi det kunne oppstå branner i batteripakkene. Bileierne mener årsaken også var å unngå reklamasjoner.

Saken startet i 2020. 31 bileiere tok da ut forliksklage mot Tesla og ble tilkjent 130.000 kroner hver i prisavslag. Tesla anket, og i Oslo tingrett ble selskapet frifunnet. Fire bileiere anket tingrettsdommen til lagmannsretten og vant altså fram.

Forbrukerrådet mener saken er prinsipielt viktig og har bistått eierne i retten.

– Klientene våre er svært fornøyde med at lagmannsretten slo fast at Tesla ikke hadde adgang til å begrense ladehastigheten, slik at ytelsene ikke lenger var i tråd med det kjøperne ble lovet i markedsføringen, sier Christian Hagen Tønsberg, en av advokatene som representerte Tesla-eierne i retten, til Rett24.

(NTB)