Bærekraftige produkter blir normen – nye krav kommer

Gjestekommentar: Advokat Margrethe Wurschmidt Hemstad og advokat/partner Magnus Ødegaard, Ræder Bing advokatfirma

EU vil gjøre bærekraftige produkter til normen og jobber mot at Europa skal gå bort fra dagens lineære produksjonsmodeller og forbruksmønstre, og gå over til sirkulær økonomi. For å oppnå målsettingen introduserer EU et omfattende regelverk som vil stille krav til både produktenes bærekraftsegenskaper og hele verdikjeden til produktet.

Gjennom ny norsk lov om bærekraftige produkter og verdikjeder som trådte i kraft 1. juli 2024, har lovgiver sørget for at EUs regelverk innen dette området effektivt gjennomføres i Norge. Først ut er EUs batteriforordning som snart vil resultere i batteriforskrift hjemlet i den nye loven.

Advokat Margrethe Wurschmidt Hemstad og advokat/partner Magnus Ødegaard, Ræder Bing advokatfirma Foto: Selskapet

Næringsdrivende må forvente seg raske endringer i eksisterende regelverk og innføring av nye bærekraftskrav til produkter fremover.

Hva betyr lov om bærekraftige produkter og verdikjeder for næringslivet?

Lov om bærekraftige produkter og verdikjeder stiller krav til at virksomheter ved produksjon og forbruk av varer utnytter ressursene bedre i alle ledd. De nye produktkravene vil være felles for land i EU/EØS slik at næringslivet møter de samme rammebetingelsene.

Loven gir regler om tilsyn, håndheving og sanksjoner, som skal sikre effektiv håndheving og oppfylle Norges minsteforpliktelser etter EØS-retten. Miljødirektoratet og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skal som tilsynsmyndigheter sørge for etterlevelse av regelverket.

Overordnet omfatter loven to typer regelverk: Hjemmel til regler med krav til økodesign og bærekraft, samt regler som stiller krav til produktets verdikjede.

Krav til økodesign og bærekraftige produkter

Med loven innføres det regler som skal sikre bærekraftige produktegenskaper – såkalt økodesignkrav. Økodesignkravene dekker tre hovedområder: Bærekraft, ytelse og funksjonalitet, samt krav til dokumentasjon og informasjon. Disse kravene vil spesifiseres gjennom forskrifter der Norge vil følge utviklingen i EU.

Bærekraftskravene omfatter produktdesign, sammensetning og innhold, inkludert krav til kjemiske stoffer, bruk av resirkulerte materialer, energieffektivitet, klima- og miljøfotavtrykk, holdbarhet, og muligheter for reparasjon og gjenvinning. Loven gir hjemmel til å kreve dokumentasjon om produktenes bærekraft, noe som innebærer et utvidet produsentansvar.

Informasjonskrav om bærekraft kan løses ved digitale produktpass

Informasjon om produktenes bærekraftsegenskaper skal være lett tilgjengelig for både forbrukere og profesjonelle aktører.

Et eksempel er innføringen av digitale «produktpass» for produkter som bilbatterier, hvor forbrukere kan få informasjon om levetid og klimafotavtrykk. Nye biler vil også måtte oppfylle krav til økodesign ved at eksempelvis en viss andel av plasten i innredningen skal være materialgjenvunnet, og bildeler skal være enklere å skifte.