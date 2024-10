Høyesterett opphever frifinnelse av fire aksjemeglere

De fire jobbet for et selskap som solgte aksjer og differansekontrakter (CFD-er). Selskapet mistet lisensen i 2017 og ble nedlagt i 2019.

I 2019 saksøkte 21 tidligere kunder selskapet, og Økokrim startet etterforskning.

De fire tidligere meglerne ble tiltalt for brudd på god forretningsskikk etter verdipapirhandelloven. På grunn av en feil fra lovgivers side var en bestemmelse i verdipapirhandelloven opphevet i en periode mellom handlingstidspunktet og dommen i Oslo tingrett. Feilen ble rettet opp etter noen måneder ved ny lovendring, skriver Høyesterett i et sammendrag av sin avgjørelse denne uken.

Slik loven lød i mellomperioden, var det bare «foretak» innen verdipapirhandel som kunne holdes ansvarlig for brudd på god forretningsskikk, ikke personer som var tilknyttet et slikt foretak. I tingretten ble de tiltalte dømt for brudd på god forretningsskikk etter lovgivningen som gjaldt på handlingstiden, mens lagmannsretten frifant dem ut fra lovgivningen i mellomperioden. Høyesterett slår fast at lovbestemmelsen på tidspunktet for handlingen skal legges til grunn i straffesaken, i samsvar med hovedregelen i straffelovens paragraf 3.

– De tiltalte har ikke krav på frifinnelse basert på at straffansvaret ved en feil var opphevet i en mellomperiode, skriver Høyesterett.

