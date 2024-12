Alexander-brødrene Tal og Oren var sett på som unge og velstående eiendomsmeglere med milliardærklienter. De var først stjernemeklere hos Douglas Elliman, før de startet eget selskap i 2022.

Men, ifølge påtalemyndigheten, drev brødrene også et menneskehandelsnettverk hvor de dopet, mishandlet og voldtok dusinvis av kvinner, skriver Wall Street Journal.

Brukte «voldtekstdop»

De to mennene, sammen med en tredje bror, Alon, brukte luksushoteller og ferieboliger som lokkemidler for å tiltrekke kvinner til isolerte steder. Der ble kvinnene gruppevoldtatt, noen ganger av flere brødre samtidig, ifølge tiltalen fra en storjury som ble offentliggjort onsdag etter arrestasjonen av brødrene.

ARRESTERT: F.v. Alon, Oren og Tal Alexander. Foto: Bloomberg

Brødrene ble arrestert i Florida onsdag og forventes å bli utlevert til New York for å møte tiltaler som vedrører menneskehandel, skriver WSJ.

Tiltalen fra en storjury beskriver hvordan brødrene opererte mellom 2010 og 2021, blant annet ved å bruke narkotika som kokain, GHB og psykoaktive stoffer for å svekke ofrene. GHB er kjent som en «date-rape»-stoff som kan føre til bevisstløshet.

Ifølge dokumenter har brødrene tekstmeldinger som avslører diskusjoner om gruppesex, narkotika og reiseplaner for ofrene. I en WhatsApp-chat fra oktober 2016 kalt «Lions in Tulum» snakket brødrene og andre menn om å «importere» kvinner til Tulum, Mexico, og bruke narkotika for å øke sannsynligheten for sex.

Truet ofrene

I tillegg skal brødrene ha forsøkt å dekke over anklager ved å true ofrene med søksmål og ved å samle informasjon for å diskreditere dem.

Tal og Oren er også under etterforskning for lignende anklager i Florida, der statsadvokaten har tiltalt dem for flere overgrep mellom 2016 og 2021.

Ifølge WSJ startet FBI etterforskningen etter at tre kvinner gikk til søksmål mot brødrene i 2024. Advokatene til Alexander-brødrene hevder at anklagene er grunnløse, og mener brødrene vil bevise sin uskyld i retten.