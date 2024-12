Britisk milliardær dømt til tolv års fengsel i Danmark for svindel

Dommen er i tråd med aktors påstand og falt i en domstol i Glostrup torsdag. I tillegg til fengselsstraffen, blir Shah utvist fra Danmark, og han får konfiskert over 7,2 milliarder danske kroner.

Britiske Shah (54) sto tiltalt for å ha svindlet den danske statskassen for drøyt 9 milliarder danske kroner og for å ha forsøkt å få tak i ytterligere en halv milliard kroner.

Shah ble pågrepet i Dubai i 2022 og utlevert til Danmark i desember i fjor. Han har nektet straffskyld og har hevdet at han rett og slett har utnyttet et smutthull i dansk lovgivning.

Dommen er den strengeste for økonomisk kriminalitet som noen gang er avsagt i Danmark.

Hans forsvarer opplyser ifølge Ritzau at Shah anker dommen.

– Han vil enten frifinnes eller få en mildere straff, sier advokat Kåre Pihlmann.

(©NTB)