Elon Musk saksøker Lego

Ifølge den amerikanske kringkasteren NPR er det snakk om en utvidelse av et søksmål som sist sommer ble fremmet ved en føderal domstol i Texas sist sommer.

Foruten danske Lego er søksmålet nå utvidet til også å gjelde Nestlé, Colgate-Palmolive og Shell International.

Søksmålet var opprinnelig rettet mot annonsørforbundet World Federation of Advertisers. Bakgrunnen var at 18 bedrifter sluttet å kjøpe reklameplass etter at Elon Musk kjøpte Twitter og omdøpte tjenesten til X i 2022.

De 18 bedriftene var alle medlemmer av Global Alliance for Responsible Media (Garm), som er en avdeling i World Federation of Advertisers.

Andre medlemmer av forbundet reduserte ifølge søksmålet sine kjøp av annonser i X/Twitter markant etter at Musk overtok.